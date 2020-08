Die Sommerferien sind bereits zur Hälfte vorbei, und erwartungsgemäß strömen die Besucher in den Zoo. Leider ist es aktuell (durch die derzeit geltende Besucherzahlbeschränkung) nicht möglich alle hereinzulassen, sodass der Zoo an vielen Tagen ausverkauft ist. Das tut natürlich sehr weh, leidet der Park doch immer noch unter den Besuchereinbußen des Frühjahrs zusammen mit den Einnahmeverlusten. Es gibt nun keine Chance mehr dies aufzuholen. Und doch geht es weiter. Was sich in der letzten Zeit alles getan hat, erfahren Sie in der neuesten Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Seehunddame Ylva hat ihr erstes Jungtier bekommen und kümmert sich vorbildlich um das kleine (noch namenlose) Weibchen.

Um die Population an Zwergwachteln etwas zu erhöhen, hat der Zoo 55 Eier von einem Züchter bekommen. Aus diesen schlüpften insgesamt 13 kleine Wachteln im Brutapparat. Sie werden nun von einer Zwergwachtelmama im Aufzuchtraum der Tropenhalle betreut. Es schlüpften außerdem ein Weißohrbülbül und vier Bambushühner.

Die Neuzugänge

Vier Blaue Baumsteiger (Pfeilgiftfrösche) sind aus dem Zoo Halle angekommen.

Neben einigem Wassergeflügel erhielt der Zoo auch endlich einen männlichen Partner für unseren Cosocorobaschwan.

Außerdem hat er wieder Augsburger Zwerge (eine sehr seltene Hühnerrasse) im Bestand. Insgesamt 6 junge Tiere kamen von einem Privatzüchter. Sie sind dann wieder im Streichelzoo bei den Eseln zu sehen.

Die Abgänge

Die vormals 11köpfige Kattagruppe musste wegen interner Streitigkeiten schon vor längerer Zeit in zwei Gruppen geteilt werden. Nun konnte die vierköpfige Männergruppe an das „Haus des Meeres“ in Wien abgegeben werden. Charmant daran – alle vier stammen ursprünglich aus Wien Schönbrunn, also aus dem dortigen Zoo.

Die Trauerfälle

Leider haben die Jungtiere bei den Rüsselspringern nicht überlebt. Aus Altersgründen verstorben ist auch der Kater der Amurkatzen. Da die Art eher einzelgängerisch lebt, würde ein neuer Paarpartner nur zu Unruhe führen, daher bleibt die Katze erst einmal allein im Gehege. Auch sie hat schon ein sehr hohes Alter erreicht. Im Vogelbestand verstarb unter anderem ein Augenringsperlingspapagei und ein Schmetterlingsfink.

Bauvorhaben

Neubau der Elefantenanlage

Rechtzeitig mit der Öffnung der Häuser (siehe auch „Auswirkungen von Corona“) ist der Besucherraum des neuen Elefantenhauses nahezu fertiggestellt worden. Das Terrarium der kleinasiatischen Stachelmäuse ist eingerichtet und auch schon mit den Tieren besetzt. Außerdem sind Indische Sternschildkröten in den Bereich vor dem Elefantenbadebecken eingezogen.

Das neue Beschilderungskonzept in Zusammenhang mit Intensivierung der Umweltbildung ist wieder einen Schritt weitergekommen. Im Zoo wurden fünf Bäume „gepflanzt“ auf denen an prominenten Stellen im Außengelände die vier Aufgaben eines Zoologischen Garten erläutert werden.

Auswirkungen des Coronavirus

Die Besucherzahlenbeschränkung bleibt bei 2.000 Personen gleichzeitig bestehen, aber der Zoo Augsburg hat inzwischen die Erlaubnis erhalten die Häuser wieder zu öffnen. Beim Betreten des Hauses muss allerdings ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Damit dies auch konsequent umgesetzt wird hat der Zoo einen Security-Firma beauftragt, die die Einhaltung kontrolliert. „Wir sind sehr froh, dass dem Zoo diese Erleichterung gestattet wurde.“, so Barbara Jantschke vom Zoo Augsburg.

Um die Besuchereinbußen des Frühjahrs etwas auszugleichen, wurden die Öffnungszeiten am Donnerstag/Freitag im August erweitert. An diesen Wochentagen hat der Zoo jetzt noch bis 20 Uhr geöffnet.

Gleichzeitig werden die Kattaanlage (von 15 Uhr bis 30 Minuten vor Zooschließung) und die begehbare Vogelvoliere (ganztags) wieder für Besucher geöffnet.