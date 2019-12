Der Zoo Augsburg zählte schon vor Weihnachten 700.000 Besucher im Jahr 2019. Ein Ergebnis, das noch nie erreicht wurde. Ruhig war es im Tierpark eigentlich das ganze Jahr über nicht, es hat sich immer etwas getan. Auch in der Adventszeit, was genau erfahren Sie in der neuesten Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

In der Tropenhalle schlüpfte ein Kubafink.

Die Neuzugänge

Auch Neuzugänge gab es nur im Vogelbestand. Drei Schönbürzel erhielten wir von einem privaten Halter, zwei weibliche Kapuzenzeisige und zwei Pärchen Augenringsperlingspapageien aus der Stuttgarter Wilhelma.

Die Abgänge

Zwei Nachzuchten der Glanzkäfertauben und eine männliche Moorente wurden an den Zoo Ostrau abgegeben. Der letzte verbliebene Kronenkranich an den Tiergarten Nürnberg. In den Tierpark Ströhen reisten ein Trompeterschwan.

Hasani, unser Nachzuchthengst bei den Grevyzebras durfte nach Le Pal (F) um dort die Hengstgruppe zu verstärken. Unsere Stuten wird es freuen, denn da ihn kein Zuchthengst in die Schranken gewiesen hat, wurde er den Damen gegenüber ganz schön frech. Die Nachzucht bei den Streifenhörnchen läuft hervorragend, und so konnte eine 8er Gruppe an den Naturzoo Rheine abgegeben werden

Die Trauerfälle

Im Vogelbestand verstarb ein Kapuzenzeisig und ein Schwalbensittich. Leider musste Löwin Tara eingeschläfert werden, da ihre Nieren versagten. Bei einer vor einigen Wochen genommenen Blutprobe war schon erkennbar, dass die Nierenwerte komplett am Boden waren. Da sie dann das Fressen einstellte, blieb keine andere Wahl als sie einzuschläfern. Kira ist nun allein, aber wir werden die EEP Koordinatorin der Löwen kontaktieren, um abzuklären welche Möglichkeiten bestehen (wir berichteten).

Es verstarb außerdem ein Kurzkopfgleitbeutler.

Baumaßnahmen

Neubau der Elefantenanlage

Inzwischen sind schon die Möbel für die Klassenräume bestellt, und auch die Wendeltreppe in den ersten Stock ist eingebaut.

Vorige Woche wurde der Sand in die Laufhalle eingebracht und im Außenbereich sind die Pflanzarbeiten in vollem Gange. Eine besondere Aktion war außerdem letzte Woche erforderlich: Die Einweisung für die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung bei Arbeiten auf dem Gründach. Bei wunderschönem Wetter konnten die Beteiligten außerdem die Aussicht über das Afrika-Panorama genießen.

Ladestation für Elektroautos

Die Ladestation für Elektroautos ist auf dem Zoo-Parkplatz ja schon einige Monate in Betrieb. Inzwischen sind diese Parkplätze auch entsprechend gekennzeichnet, damit diese nur für Elektroautos zum Laden benutzt werden, und nicht für andere. Bleibt abzuwarten ob es wirklich hilft.