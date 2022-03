Zoo Augsburg aktuell | Auf in ein tierisches Frühjahr

Derzeit verwöhnt uns das Wetter ja richtig, kein Regen immer strahlender Sonnenschein – wir können uns (fast) nicht beschweren. Einzig die 2G Regelung macht uns machen dem Zoo Augsburg noch etwas zu schaffen, aber spätestens in zwei Wochen sollte diese auch endlich Geschichte sein. Was die Besucher alles erwartet, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Im Vogelbestand schlüpfte eine Rosenhalsfruchttaube und zwei Rosa Pelikane.

Die Neuzugänge

Der Mandschurenkranich ist mit dem Erhalt eines Weibchens aus Lourosa (P) endlich wieder komplett. Der Zoo erhielt außerdem zwei Baumhopfe aus Belgien, drei Säbelschnäbler aus Heidelberg und 15 Kampfläufer aus dem Max-Plank-Institut Seewiesen (im Tausch gegen 4 Stück aus Augsburg).

Drei Moosfrösche kamen aus der Zoom Erlebniswelt. Einen männlichen Zwergtaggecko erhielten der Zoo Augsburg aus dem Zoo Münster, und nachdem man die Ausnahmegenehmigung zur Haltung von invasiven Tierarten bekommen hatte, konnten man einen männlichen Muntjak aus dem Zoo Duisburg holen.

Die Abgänge

Vier Nachzuchten bei den Zwerggürtelschweifen wurden an den Tierpark Solingen abgegeben. Und der Zoo Augsburt trennte sich von den restlichen Landschildkröten, die schon immer hinter den Kulissen gehalten wurden. Diese wurden an die Reptilienauffangstation in München abgegeben. Die Nachzucht der Kaptriele reiste in den Zoo Landau und die der Augsburger Zwerge an den Krümelhof.

Die Trauerfälle

Bei den Vögeln verstarb eine weibliche Straußwachtel, und die Nachzucht der Krauskopfpelikane. Vier Gelbbauchunken sind nicht aus der Winterruhe erwacht. Beim Plumplori Clay, der schon seit längerem gesundheitliche Probleme hatte, verschlimmerten sich diese so stark, dass man ihn schweren Herzens einschläfern musste, um ihm längeres Leiden zu ersparen.

Die Baustellen

Bei den Bauvorhaben kommt dem Zoo das trockene Wetter der letzten Wochen sehr entgegen, denn der Boden der Schimpansenaußenanlage ist derzeit hart wie Beton. Leider haben die Firmen aber weiterhin mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, aber diese Woche soll es weitergehen und laut aktuellem Bauzeitenplan ist die Übergabe vom Freundeskreis an den Zoo für die Woche nach Ostern vorgesehen.

Auch beim Bau des Wirtschaftsgebäudes geht es los. Die vorbereitenden Arbeiten, wie Stillegung der Gas- und Wasserleitungen, sind bereits gelaufen und das Baufeld freigeräumt. Am 4. April beginnen die Abrissarbeiten.

Veranstaltungen im Zoo Augsburg

Wenn alles bleibt, wie es ist, wird es an Ostern wieder das normale Programm geben: