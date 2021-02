Zoo Augsburg aktuell | Winterblues im Tierpark

Nach vier Monaten Lockdown hat der Zoo Augsburg, wie anderen deutschen Tierparks immer noch keine Planungssicherheit was Veranstaltungen betrifft und keine Information ob sie Überbrückungshilfe beantragen können. Winterblues ist angesagt, trotz des derzeitigen Frühlingswetters. Hilft ja alles nichts, das Leben im Park geht weiter. Was die letzte Zeit so passiert ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Wir immer um diese Zeit gibt es die ersten Schlupfe bei den Pelikanen. Bisher sind drei Rosapelikane aus dem Ei gekommen.

Die Neuzugänge

Von einem privaten Halter kamen zwei männliche Schwalbensittiche in den Zoo. Nun heißt es auf die passenden Damen warten. Ein männlicher Sonnensittich reiste aus dem Zoo Kerkrade (NL) an und soll die beiden Damen unterhalten. Bisher findet er leider noch nicht Beachtung, die er verdient.

Die Abgänge

Die Nachzuchten der Stirnlappenbasilisken wurden an einen privaten Halter abgegeben. Fünf junge Rotaugenlaubfrösche traten die Reise in den Zoo Kopenhagen an.

Die Trauerfälle

Der Zuchtbock bei den Steinböcken musste leider altersbedingt eingeschläfert werden. Mit 17 Jahren hat er ein sehr beachtliches Lebensalter erreicht. Verstorben sind außerdem zwei Pfeilgiftfrösche, ein Krauskopfpelikan und ein Säbelschnäbler.

Aktuelle Informationen

1. die gekauften Jahreskarten werden für die Zeit der Schließung verlängert.

2. Gutscheine, die Ihnen zur Geburt Ihres Kindes zugeschickt wurden verlieren über die Schließung nicht ihre Gültigkeit. Die 30 Tage laufen natürlich nur in der Zeit, in der der Zoo auch geöffnet ist.

3. Es macht keinen Sinn online gekaufte, oder zu Weihnachten geschenkt bekommene Jahreskartengutschein jetzt einzutauschen. Die Laufzeit beginnt, aber der Zoo kann nicht besucht werden.

