Zu Besuch in einer der ältesten Städte Deutschlands

Die Universitätsstadt Augsburg gilt als eine der ältesten Städte Deutschlands und hat eine bewegte Geschichte. Denn die Anfänge reichen auf römische Besatzungstruppen zurück. Bereits 15 vor Christus gründete das römische Imperium hier, am Ufer der Lech, ein Heerlager, aus dem dann die spätere Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum hervorging. Doch auch der Name Aelium Augustum war in der Antike für das heutige Augsburg bekannt.

Vom Heerlager zur Großstadt

Augsburg ist eine pulsierende Großstadt mit rund 300.000 Einwohnern und Sitz der Regierung des Bezirks Schwaben sowie Universitätsstadt. Nur einer der Gründe, warum viele Menschen hierher ziehen und somit ein Umzugsunternehmen in der Region suchen. Denn die Uni Augsburg ist auf verschiedenen Forschungsgebieten aktiv; unter anderem ist derzeit ein medizinischer Campus am entstehen.

Doch nicht nur für jene, die dauerhaft hier leben und arbeiten wollen, sondern auch für Touristen, ist Augsburg interessant. Zwar sind heute aus der Römerzeit nur noch wenige Relikte erhalten, dafür ist die Stadt für ihre Sakralbauten aus dem Mittelalter, wie den Augsburger Dom, auch als Hoher Dom Mariä Heimsuchung bekannt, berühmt.

Weitere interessante sakrale Ausflugsziele sind:

die evangelische St.-Ulrichs-Kirche

die im romanischen Stil erbaute Perlachkirche oder

das Kloster Heilig Kreuz.

Augsburg ist reich an Sehenswürdigkeiten!

Generell ist Augsburg reich an Sehenswürdigkeiten und architektonischen Highlights, so dass Fotofreunde und all jene, die an Baudenkmälern interessiert sind, voll auf ihre Kosten kommen. So liegt die erwähnte Perlachkirche, die auch als St. Peter am Perlach bekannt ist, unmittelbar neben dem Augsburger Rathaus, das als eines der bedeutendsten profanen Renaissancegebäude nördlich der Alpen eingestuft wird.

Nicht minder interessant ist die Fuggerei in der Altstadt, eine frühe Form der Sozialsiedlung oder das städtische Maximilianmuseum, das älteste Museum der Stadt.

Die Stadt der drei Flüsse

Dabei liegt das ehemalige römische Heerlager genau genommen an drei Flüssen, von denen der Lech der größte ist. Denn auch die Wertach und die Singold liegen im Einzugsgebiet der Stadt. Kein Wunder also, dass Augsburg auch für seine Brücken berühmt ist. Nicht zuletzt gibt es einen Flughafen, vom dem aus komfortable und schnelle Privatflüge möglich sind. Augsburgs Infrastruktur darf somit als exzellent gelten.

Augsburg – wirtschaftlich wie auch für Städtereisen interessant!

Die Verwaltung sieht sich daher als starker und kompetenter Partner der Wirtschaft und Augsburg als „Magnet“ für all jene, die etwas bewirken wollen. Denn auch eine Anbindung an größere Metropolen wie München ist gegeben, da der Flughafen nur 60 Kilometer von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt liegt.

Zugleich wartet Augsburg mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und Grünanlagen wie dem Botanischen Garten oder dem Wittelsbacher Park auf. Der ist für seinen schönen Baumbestand berühmt und gerade im Herbst, wenn sich das Laub bunt färbt, einen Besuch wert.

In den Park integriert ist ein Japanischer Steingarten, und im Untergrund unter dem Areal findet sich ein gigantischer Luftschutzstollen, der als Mahnmal an schlechtere Zeiten und den Krieg dient. Im modernen Augsburg dagegen lässt es sich gut leben. Denn es gibt auch ein reiches gastronomisches Angebot und ein prickelndes Nachtleben mit Bars, Diskotheken und Clubs. Wer es ruhiger mag, besucht dagegen den Zoo.

Der wurde noch vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs eröffnet und bietet unter anderem Sonderführungen für Menschen mit Handikap an. Auch Führungen für Kinder oder Kindergeburtstage sind nach Corona hier wieder möglich.

Generell lebt Augsburg von und mit seinen Touristen, so dass die Hoffnung auf eine Zeit nach der Pandemie groß ist.