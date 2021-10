Zu flink? Autofahrer fährt in München Litfaßsäule um

Ein Autofahrer hat in München in der vergangenen Nacht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist frontal in eine Litfaßsäule gefahren.

Passanten beobachteten, wie ein Audi Fahrer die Fahrbahn verließ und von einer Litfaßsäule gestoppt wurde. Bei dem Aufprall kippte die Säule um und stürzte auf das Fahrzeug. Die Beobachter eilten sofort zu Hilfe.

Auf der Heimfahrt befindliche Einsatzkräfte entdeckten das Unglück und verschafften sich einen Überblick. Sie stellten fest, dass der Fahrer unverletzt und allein im Fahrzeug war. Er konnte selbst sein Auto verlassen. Die bereits alarmierten Rettungsdienstkräfte versuchten den Mann zu untersuchen, er lehnte jedoch jegliche Behandlung ab.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr forderte noch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Unterstützung an. Sie rollten die Säule vom Pkw, sodass ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug aufnehmen konnte.

Am Audi entstand ein Totalschaden, zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

