Zugreisender mit zwei Kilogramm Kokain bei Bruckmühl gefasst – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Mittwochnachmittag, den 3. Dezember 2025, wurde ein Zugreisender bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte der Grenzpolizei Piding bei Bruckmühl im Landkreis Rosenheim festgenommen. Der Mann war in einem Personenzug von München nach Salzburg unterwegs.

Kokain im Gepäck entdeckt

Die Beamten hatten bei ihrer Kontrolle den richtigen Riecher: Bei einem 35-jährigen Iraner wurden circa zwei Kilogramm Kokain im Gepäck entdeckt. Das Rauschgift wurde umgehend sichergestellt, und der Verdächtige vorläufig festgenommen.

Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizei Rosenheim unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die weiteren Ermittlungen. Ein Haftantrag gegen den Verdächtigen wurde gestellt. Am folgenden Tag, dem 4. Dezember 2025, erließ der zuständige Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Fortdauernde Ermittlungen

Die Ermittlungen gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen dauern weiterhin an.