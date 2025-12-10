Newsletter
Zugunglück am Bahnhof Hergatz: Defekter Händetrockner löst Feueralarm im Eurocityexpress aus, 220 Reisende evakuiert
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, dem 5. Dezember, musste der Eurocityexpress 197 auf der Strecke Zürich-München außerplanmäßig in Hergatz anhalten. Kurz vor dem Bahnhof bemerkten Fahrgäste im vorderen Bereich des Zuges einen deutlichen Brandgeruch.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Ein Großaufgebot der Feuerwehr aus den Ortschaften Wohmbrechts, Opfenbach, Wangen, Sigmarszell und Lindau rückte an, um einen vermuteten Brand zu löschen. Aus Sicherheitsgründen wurden die etwa 220 unverletzten Reisegäste evakuiert und ihre Weiterreise wurde durch einen Schienenersatzverkehr sowie nachfolgende Züge ermöglicht.

Sicherheitseinsatz in Hergatz

Gleichzeitig löste die Brandmeldeanlage des Zuges aus. Der Triebfahrzeugführer reagierte schnell und stoppte den Zug am Bahnhof Hergatz. Die Bundespolizei sperrte die Gleise mit Unterstützung der Polizeiinspektion Lindenberg. Ein Rettungsfahrzeug befand sich ebenfalls vor Ort. Nach einer Untersuchung stellte die Feuerwehr in einer Zugtoilette jedoch keine Wärmeentwicklung mehr fest, was auf ein technisches Problem ohne Fremdeinwirkung schließen ließ.

Ursache des Alarms

Eine spätere Diagnose ergab, dass ein defekter Händetrockner der Toilette einen Schmorbrand auslöste. Der Eurocityexpress kehrte in der Nacht zurück zum Bahnhof Lindau und wurde von der Österreichischen und später der Schweizerischen Bundesbahn übernommen. Trotz der zweistündigen Streckensperrung konnten die betroffenen Zuggäste ihre Reise fortsetzen, wenngleich es bei fünf Zügen zu 212 Minuten Verspätung und acht Teilausfällen kam.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel