Zuhause im Museum | Augsburger Kunstsammlungen und Museen bieten ein tolles Digitalangebot

Seit Monaten ist kein Musuembesuch oder das betrachten von Ausstellungen mehr möglich. Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg haben ihr digitales Angebot deshalb deutlich erweitert.

„Um Kunst-Interessierten jetzt auch von Zuhause aus einen Blick auf die Kunstschätze in unseren Häusern zu gewähren, haben wir unser digitales Angebot in den letzten Wochen bereits laufend erweitert“, so Dr. Christof Trepesch, Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Der Kurzlink www.kmaugsburg.de/museum-digital lädt zur Entdeckungstour ein: Künstlerinnen und Künstler erzählen zu ihren Werken und teilen ihre Gedanken. Die Kuratorinnen und Kuratoren des Museums stellen Highlights ihrer Ausstellungen vor und es gibt spannende Einblicke in die Abläufe des Museumsbetriebs hinter den Kulissen.

Aktuell: Drei besondere Objekte aus der Stadtarchäologie

Eulenpokal, Grabstein und römische Modelware: Aktuell stellen Mitarbeitende der Stadtarchäologie unter anderem drei besondere Objekte aus dem Depot vor. Theatermann Wolfgang Buchner berichtet aus über 40 Schaffensjahren als Bühnen- und Kostümbildner und Norbert Schessl, einen Künstler aus der Nähe von Augsburg, begleitet die Kamera beim Auslegen der Granitplatten für seine „Übergangslösung“ im Rokoko-Saal des Schaezlerpalais.

Soziale Medien geben weitere Einblicke in den Alltag

Weitere Einblicke in den Museumsalltag, sowie die Vorstellung besonderer Ausstellungsstücke und Highlights, sind außerdem regelmäßig auf dem Instagram- und Facebook-Kanal der Kunstsammlungen und Museen zu sehen.

Instagram: @museen_augsburg

Facebook: Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Ausstellungsseite „Dressed for success“: www.kmaugsburg.de/dressed

Digitales Museum: www.kmaugsburg.de/museumdigital-1