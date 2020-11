Zukünftig ist ein moderner Hybrid-Bus im Memminger Stadtverkehr unterwegs

Ein moderner Hybrid-Bus wird zukünftig im Stadtverkehr Memmingen unterwegs sein. Jürgen Haffelder, Geschäftsführer von Angele-Reisen, stellte Oberbürgermeister Manfred Schilder das neue Fahrzeug im Fuhrpark des Busunternehmens vor, das zukünftig im Stadtverkehr eingesetzt wird.

„Die beim Bremsen entstehende Energie geht nicht verloren, sondern kann gespeichert werden“, erläuterte Haffelder. Dadurch werde rund 15 Prozent weniger Kraftstoff verbraucht, was weniger Schadstoffemissionen bedeute und zudem weniger Geräusche, da der Motor an jeder Haltestelle automatisch ausschaltet. „Wir begrüßen es sehr, dass bei der Investition in den Hybrid-Bus der Umweltgedanke eine wichtige Rolle gespielt hat“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder. Der Hybrid-Bus kostet rund 250.000 Euro, erklärte Haffelder. Der Hybrid-Bus kostet rund 250.000 Euro, erklärt Haffelder. Die Mehrkosten bei der Anschaffung des EfficientHybrid, so die Bezeichnung des neuen Busses, werden vom Freistaat Bayern zu 80% gefördert.

Der Bus wird hauptsächlich auf den Stadtbuslinien 1,2 und 3 eingesetzt, gelegentlich soll auch ein Einsatz im Schulbusverkehr erfolgen. „Die Busanschaffung ist ein erster Schritt in Richtung der EU-Richtlinie Clean Vehicles Direktive, nach der ab 2026 65 Prozent der neu beschafften Linienbusse emissionsarm bzw. emissionsfrei sein sollen“, erklärte Haffelder. „Wir wünschen der Firma Angele und den Fahrgästen jederzeit Gute und unfallfreie Fahrt und freuen uns den neuen Hybridbus als erste spürbare Veränderung im Zuge des neuen Stadtbuskonzeptes im Einsatz zu haben“, freute sich ÖPNV-Beauftragter Jan Kutschick.