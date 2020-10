Zuletzt studierten 26.000 Studentinnen und Studenten in Augsburg

Die Universität und die Fachhochschule feiern 2020 bzw. 2021 ihr 50-jähriges Bestehen. Das Amt für Statistik und Stadtforschung hat hierzu Entwicklung und Herkunft der Studierenden in Augsburg für eine Kurzmitteilung ausgewertet.

Im Wintersemester 1984/85 waren insgesamt erstmals über 10.000 Studierende an beiden Einrichtungen in Augsburg eingeschrieben, im Wintersemester 2011/2012 erstmals über 20.000 Studierenden und im Wintersemester 2019/20 waren es 26.000 Studentinnen und Studenten. Davon studierten ca. 19.400 an der Universität und 6.600 an der Fachhochschule.

Während die Mehrzahl der Studierenden an der Universität weiblich sind, sind die Frauen an der Fachhochschule in der Minderheit. Etwas mehr als die Hälfte der Studentinnen und Studenten an der Hochschule kommt aus Schwaben, an der Universität ist es etwas weniger als die Hälfte. Aus der Stadt Augsburg stammt in beiden Einrichtungen nicht einmal jeder Vierte.

Gut zwei Drittel aller Studierenden, die in Augsburg ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, haben sich an der Universität oder Hochschule in Augsburg eingeschrieben.

Die Stadtbezirke Bahnhofs-, Bismarckviertel, Hochfeld sowie das Lechviertel, östl. Ulrichsviertel weisen anteilig die meisten Studierenden auf, die Stadtbezirke Oberhausen – Nord, Bärenkeller sowie die Hammerschmiede am wenigsten.

Diese und weitere Auswertungsergebnisse zu den Studierenden in Augsburg, auch im zeitlichen Verlauf, hat das Amt für Statistik und Stadtforschung in einer 17-seitigen Kurzmitteilung mit 8 Tabellen und 11 Diagrammen sowie 3 Karten zusammengestellt.