Zum 110-Jubiläum | Ministerpräsident Söder empfängt Burschenverein Merching in Staatskanzlei

Der Katholische Burschenverein Merching feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Jubiläum. Für den Politischen Abend am 21. Mai 2020 hat kein geringerer als der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder als Festredner zugesagt. Diese Woche hatten die Burschen die Gelegenheit, Söder persönlich eine Einladung in der Staatskanzlei zu übergeben. Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, der früher ebenfalls aktiver Bursche war, hatte Söder im letzten Jahr zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in seiner Heimatgemeinde eingeladen und auch den Termin in der Staatskanzlei ermöglicht.

Der Vorsitzende des Burschenvereins, Kevin Bernhard, überreichte dem Ministerpräsidenten die Einladung zum Festabend und beantwortete Söders Fragen zu den Aktivitäten des Vereins. „Burschenvereine stehen für Brauchtum und Traditionspflege. Sie gehören fest zu Bayern dazu. Deshalb freue ich mich schon heute auf die Jubiläumsfeier im Mai“, so Ministerpräsident Söder. Im Anschluss lud Peter Tomaschko die Burschen ein, die Bayerische Staatskanzlei und den Landtag zu besichtigen und beantwortete Fragen zu seiner Arbeit als Abgeordneter. Zum Abschluss gab es einen leckeren Schweinebraten im Münchner Hofbräukeller.