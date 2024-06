Zum Trainingsauftakt noch zwei Neuzugänge für den TSV Rain

Am Donnerstag, dem 13. Juni, begann der TSV Rain die neue Saison mit dem ersten Training unter der Leitung des neuen Cheftrainers Sven Zurawka. Auf dem Rasen des Georg-Weber-Stadions standen insgesamt 22 Spieler und zwei Torhüter, darunter zahlreiche Spieler, die sich im Probetraining präsentierten.

Bereits vor dem Trainingsauftakt konnte der Verein zwei neue Spieler verpflichten. Arsim Kadirolli, ein 26-jähriger Mittelfeldspieler, wechselt vom Kreisligisten SC Oberbernbach zum TSV Rain. In der letzten Saison erzielte Kadirolli beeindruckende 21 Tore in 28 Spielen. Ein weiterer Neuzugang ist Leo Haas, der vom Regionalligisten Türkgücü München an den Lech wechselt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Saison 17 Spiele für den Münchner Verein.

Die Position des Torwarttrainers wird künftig von einem alten Bekannten besetzt: Kevin Maschke kehrt zum TSV Rain zurück. Maschke, der in der Vergangenheit in der Bezirksoberliga, Bayernliga und Regionalliga für den TSV Rain zwischen den Pfosten stand und zuletzt beim FC Staudheim in der A-Klasse aktiv war, tritt die Nachfolge von Frieder Wagenknecht an, der den Verein nach 13 Jahren verlässt.

Jürgen Meissner, der sportliche Leiter des TSV Rain, kündigte an, dass in den kommenden Wochen weitere Verstärkungen zum Team stoßen werden.

Das erste Testspiel der neuen Saison findet am Freitag, dem 21. Juni, statt. Gegner ist der ehemalige Zweitligist VfR Aalen, der in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Südwest abgestiegen ist. Das interessante Spiel wird um 18:30 Uhr im Georg-Weber-Stadion angepfiffen.