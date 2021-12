Zum Wahlmann bestimmt | Abgeordnete aus der Region Augsburg wählen den künftigen Bundespräsidenten mit

Mehreren Politikern aus der Region Augsburg und Schwaben ist heute eine große Ehre zuteil geworden. Sie wurden als Wahlleute für die Bundesversammlung bestimmt, die im Februar den künftigen Bundespräsidenten mitwählen dürfen.

Über eine „besondere Ehre“ freut sich Dr. Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Auf Vorschlag seiner Regierungsfraktion hat der Landtag ihn heute zum Mitglied der 17. Bundesversammlung ernannt, die am 13. Februar des nächsten Jahres Deutschlands neuen Bundespräsidenten wählen wird. Aus den Reihen der schwäbischen Freien Wähler wird neben Mehring auch Landtagsvizepräsident Alexander Hold (Kempten) in Berlin abstimmen.

„Die Bundesversammlung ist das Hochamt unserer Demokratie. Stellvertretend für über 83 Millionen Deutsche unser Staatsoberhaupt wählen zu dürfen, ist eine große Ehre und ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich. Weil ich am Folgetag er Versammlung Geburtstag habe, ist es genau genommen ein Geburtstaggeschenk“, freut sich der 32-jährige FW-Spitzenpolitiker aus Meitingen im Landkreis Augsburg.

Dazu, wem Mehring im Februar seine Stimme gegen wird, will sich der Landespolitiker noch nicht festlegen: „Ich kenne und schätze die Arbeit von Frank-Walter Steinmeier aus meiner Zeit in der Wissenschaft und war auch schon bei ihm im Präsidialamt, weil mein Forschungsschwerpunkt auf deutscher Außenpolitik lag und er einst Außenminister war. Unabhängig davon finde ich aber auch, dass die Zeit für Deutschlands erste Bundespräsidentin reif wäre. Weil dem neuen Kabinett der Ampelkoalition kein einziger Minister aus Bayern angehört, hätte eine geeignete Kandidatin aus Bayern wohl die größten Chance meine Stimme zu bekommen“, sagt Mehring und freut sich nächstes Jahr im Reichstag zur Wahl schreiten zu dürfen.

Auch Cemal Bozoglu aus Augsburg wird den nächsten Bundespräsidenten mitwählen düfren. „Ich freue mich sehr, dass ich heute im Landtag gewählt worden bin zum Mitglied der nächsten Bundesversammlung, um den neuen Bundespräsidenten bzw. Bundespräsidentin am 13. Februar in Berlin zu wählen.“, so der Grünen-Abgeordnete