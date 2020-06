Zur Feier des Klassenerhalts | FCA-Arena leuchtet eine Woche lang grün, nur heute Abend rot

Mit dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf hat der FCA den Klassenerhalt einen Spieltag vor Saisonende perfekt gemacht. Deshalb erstrahlt die WWK ARENA nun eine Woche lang bis zum Saisonende in Grün.

Normalerweise leuchtet die WWK ARENA nur nach Siegen in Grün. Zwar gab es für das Remis in Düsseldorf keine drei Punkte für den FCA, durch den Klassenerhalt fühlt sich der Zähler bei der Fortuna aber natürlich nach deutlich mehr an.

In der Nacht vom heutigen Montag auf Dienstag leuchtet die WWK ARENA von 22 Uhr bis 1 Uhr allerdings zunächst in Rot. Damit beteiligt sich der FCA an der bundesweiten Aktion „Night of Light“, bei der in ganz Deutschland rund 3000 Gebäude rot angestrahlt werden. Mit der Aktion soll auf die Folgen für Kulturveranstaltungen durch die Corona-Krise aufmerksam gemacht werden.

„Wir haben rund um augsburghältzusammen2020 bereits zahlreiche Aktionen durchgeführt. Auch mit dieser Geste möchten wir unsere Solidarität ausdrücken und auf die Folgen für Kulturveranstaltungen durch die Corona-Krise hinweisen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Wir hoffen natürlich auch, dass unsere Spiele bald wieder vor Zuschauern ausgetragen werden können.“