Zurück auf dem Thron: Red Bull München ist zum vierten Mal deutscher Eishockey Meister

Der Deutsche Eishockey-Meister heißt nach 5 Jahren wieder: EHC Red Bull München! Mit 3:1 gewinnen die Münchener auch das 5. Finalspiel in eigener Halle gegen den ERC Ingolstadt, holen ihre 4. Meisterschaft.









Eine hochklassige Serie endet mit einem verdienten Sieger. So viele Emotionen, Tränen, so viel Respekt füreinander – wenn’s für den Sport ein Bewerbungsvideo für maximalen Einsatz, Top-Leistungen und Fairness geben soll – allein dieses 5. Finale liefert bestes Material. Emotionale Bilder und die Highlights plus Stimmen – alles in diesem Clip von MagentaSport.