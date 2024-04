Zurück in der Erfolgsspur | Der FC Augsburg hält den Traum von Europa mit Sieg über Union Berlin am Leben

Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag ist der FC Augsburg zurück in der Erfolgsspur. In einem an Höhepunkten armen Heimspiel setzten sich die Schwaben schlussendlich verdient mit 2:0 gegen Union Berlin durch. Der Traum vom Europapokal lebt weiter!



Vor der Niederlage am vergangenen Sonntag in Hoffenheim war der FC Augsburg fünf Spiele ungeschlagen geblieben, zum Auftakt des 29. Spieltags wollten sie gegen Union zurück in die Erfolgsspur. Gegen den Tabellendreizehnten kamen die Schwaben allerdings nur schwer ins Spiel, Offensivakzente konnte lange nur durch Flankenbälle gesetzt werden. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit das bessere Team, ließen aber durch Kral die beste Gelegenheit auf die Führung liegen. Der Slowake verpasst eine scharfe, flache Hereingabe frei vor Augsburgs Torhüter Dahmen stehend um Haaresbreite (27.). Für ein Team mit Europaambitionen hatte der FCA bis zum Pausenpfiff zu wenig zu bieten.

Eiskalte Augsburger

Nach harmlosen ersten 45 Minuten, machte man es in Durchgang 2 deutlich besser. Wenige Augenblicke waren wieder gespielt, als die Hausherren erstmals jubeln durften. Ein katastrophaler Rückpass von Leite landete bei Augsburgs Tietz, der Angreifer behielt im Duell mit FCU-Schlussmann Rönnow die Nerven (48.). Eine bis dahin schmeichelhafte Führung, die sich die Thorup-Mannschaft im Anschluss aber durchaus verdiente. Echte Höhepunkte waren aber auch nach dem Seitenwechsel über weite Strecken eine Seltenheit, das Fehlen der zuletzt oft starken Leistungsträger Mbabu, Iago und Jakic sollte sich bei den Schwaben gerade in der Offensivbewegung bemerkbar machen.

Gut zehn Minuten vor dem Ende tütete der kurz zuvor eingewechselte Michel aber die nächsten drei Punkte für Rot-grün-weiß ein. Nach einem Ballverlust von Kral und der Balleroberung von Demirovic setzte Maier den früheren Berliner mit einem feinen Zuspiel in Position, der das Spielgerät sehenswert ins Tor nagelte (82.). Dass Demirovic noch eine Großchance in der Nachspielzeit liegen ließ, war dem Publikum am Ende egal.

Noch nie hatte der FC Augsburg vor eigenem Publikum gegen die Eisernen verloren, dabei sollte es auch heute bleiben. Durch die wichtigen drei Punkte lebt der Augsburger Traum vom Europapokal weiter. Die Standing Ovations der Fans hatte sich der FCA wieder einmal verdient.

FC Augsburg: Dahmen – Gouweleeuw, Bauer (79. Kömür), Uduokhai, Pedersen – Breithaupt, Engels (73. Pfeiffer), Maier, Vargas (62. Pep Biel)- Tietz (73. Michel), Demirovic

1.FC Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel (65. Haberer), Kral, Khedira (75. Laidouni), Schäfer, Aaronson, Hollerbach – Kaufmann (65. Volland)

Tore: 1:0 Tietz (48.), 2:0 Michel (82.)

Gelbe Karten: Breithaupt | Khedira

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 29.731