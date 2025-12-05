Zusammenstoß mit Verletzten: Verkehrsunfall auf Staatsstraße 2037 bei Kirchheim – Hund entlaufen

Am Freitagmorgen kam es südlich von Kirchheim auf der Staatsstraße 2037 zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer, der von einem Parkplatz auf die Staatsstraße in Richtung Pfaffenhausen fahren wollte, übersah einen 76-jährigen Autofahrer. In Folge dessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Unfall fordert zwei Verletzte

Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrer Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer wurde mittelschwer verletzt, während der Lkw-Fahrer mit leichten Verletzungen davonkam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsbehinderungen und Einsatzkräfte

Die Feuerwehren aus Kirchheim und Pfaffenhausen waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um Verkehrsmaßnahmen durchzuführen. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es bis in die Mittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Vermisster Hund nach Unfall

Bei dem Unfall war auch der Hund des 76-Jährigen im Fahrzeug, der anschließend in unbekannte Richtung entlaufen ist. Der Hund, vermutlich ein Yorkshire Terrier, wird nun im Bereich Kirchheim/Pfaffenhausen vermisst. Wer Hinweise zur Sichtung eines herrenlosen kleinen Hundes hat oder Zeuge des Unfalls war, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685-0 zu melden.