Ein 44-jähriger Autofahrer, welcher mit seinem 3er BMW auf der A8 von Augsburg her kommend in Richtung Ulm unterwegs war, bemerkte gegen 18:30 Uhr kurz vor der Autobahnausfahrt Zusmarshausen, dass das Heck seines Fahrzeugs zu qualmen begann.

Er konnte die Autobahn noch in Zusmarshausen verlassen und sein Auto auf dem Radweg abseits der Autobahn abstellen. Dort brannte das ca. 14.000,- € teure Fahrzeug vollständig aus. Der Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. Die Feuerwehren von Adelsried und Zusmarshausen sicherten den Brandort und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald. Neben dem Schaden am Fahrzeug wurde auch der Fahrbahnbelag des Radwegs beschädigt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.