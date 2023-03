Zusmarshausen | Akkuschrauber löst Feueralarm aus

Am Montag (27.03.2023) rückte die Feuerwehr Zusmarshausen zu einem Feueralarm in einer Firma in Zusmarshausen aus.

Die dortige Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Akku eines Akkuschraubers explodiert war. Der Alarm wurde durch die Rauchentwicklung ausgelöst. Personen wurden nicht verletzt.

