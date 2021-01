Zusmarshausen | Handwerker bauen aus dem falschen Haus die Öltanks aus

Ziemlich erschrocken rief ein Hausbesitzer am Freitagnachmittag die Polizei in Zusmarshausen an. Als er zu seinem Mietshaus in der Webergasse kam stellte er fest, dass damit begonnen wurde die Öltanks und die Heizung des bewohnten Hauses abzubauen.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf waren die vermeintlichen Diebe ebenfalls wieder vor Ort. Es stellte sich heraus, dass die Arbeiter den Auftrag hatten die Heizung und die Öltanks abzubauen. Allerdings nicht in der Webergasse in Zusmarshausen, sondern in einem ganz anderen Ort. Der Firmenchef sicherte dem Hausbesitzer eine ordnungsgemäße Reparatur zu.

Die Arbeiter hatten sich über einen unversperrten Kellerabgang Zutritt zum Heizungsraum verschafft. Deswegen wurden die Arbeiten zunächst nicht bemerkt.

