Zusmarshausen | Seniorin wird auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Am Mittwoch (02.08.2023) ereignete sich um 10:55 Uhr auf dem Marktplatz in Zusmarshausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-Jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die Frau wollte den Zebrastreifen vor der Kirche überqueren. Der 87- Jährige Fahrer eines Opel Meriva, welcher von der Schloßstraße her kam, übersah die Frau und fuhr sie an. Die Frau erlitt nach bisherigen Erkenntnissen, eine Hüft- und Oberschenkelfraktur. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Universtiätsklinik nach Augsburg gebracht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand geringer Sachschaden.

