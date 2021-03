Zuversichtlich ins Frühjahr – Wie ihr dem lokalen Handel jetzt helfen könnt! | Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe März 2021

Planen, verwerfen, planen, verwerfen und immer dabei hoffen. Dies beschreibt zusammengefasst die aktuelle Lage. Während in manchen Landkreisen die Läden wieder öffnen dürfen, ist die Situation für die Augsburger Einzelhändler deutlich schwieriger. Click & Meet heißt hier das Zauberwort.

Für den Augsburger Einzelhandel ist die Situation nicht einfach. Während in manchen Landkreisen die Läden zwar eingeschränkt wieder öffnen dürfen, geht dies in Augsburg nur mit Terminvereinbarung. Besser als nichts, richtig, denn: vielen Einzelhändlern können wir durch die Nutzung von Click & Meet helfen. Gerade deshalb sollten wir alle die Gelegenheit nutzen und einen Termin in unserem Lieblingsladen ausmachen. Entweder telefonisch oder direkt online. Wer diesen zusätzlichen Service anbietet, findet man zusammengefasst auf unserem Innenstadterlebnisportal augsburg-city.de. Über den Filter seht ihr, welches Geschäft welchen Service anbietet.

Wir freuen uns, dass die Fußgängerzone in der Annastraße durch zwei neue Geschäfte bereichert wird: Mit Absolute Run erwartet euch ein Geschäft, bei dem der Name Programm ist. Hier bekommt ihr fachkundige Beratung rund um das Thema Laufen und die passenden Produkte dazu. Und am 1. April wird das Adenauer & Co. in unmittelbarer Nähe eröffnen. Die deutsche Bekleidungsmarke, die nur in Europa produziert, bringt euch demnächst das Strandgefühl nach Augsburg.

Wer die Augsburger City unterstützen will, kann dies auch weiterhin durch den Erwerb eines Augsburg City-Gutscheines tun. Ein passendes Geschenk zu Ostern oder zum Muttertag, das in über 120 Augsburger Geschäften, Gastronomiebetrieben und Kultureinrichtungen einlösbar ist.

Hoffen wir auf einen Sommer, in dem Augsburg wieder kulturell aufblühen kann. Livemusik in den Stadtteilen und in der City – mehr als sonst – an zahlreichen spannenden Locations. Tickets für das Strandkorb Open Air an der Messe Augsburg und das Sommer am Kiez-Festival auf dem Helmut-Haller-Platz (Ersatzlocation Gaswerksgelände) sind bereits erhältlich. Und der Augsburger Stadtsommer 2021 hat mit Sicherheit noch viele Überraschungen für euch – doch dazu mehr beim nächsten Mal.

Eine schöne Frühlingszeit wünscht euch

Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.