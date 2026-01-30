Zwei 13-Jährige zünden Toilettenpapier in Augsburger Schule an

Augsburg (ots) – Zwei 13-Jährige haben am Donnerstag, den 29. Januar 2026, in einer Schule am Gallusplatz für Aufregung gesorgt, als sie eine Rolle Toilettenpapier anzündeten.

Feuer im Waschraum entfacht

Gegen 10:00 Uhr begaben sich die Schüler in einen Waschraum der Schule und zündeten dort das Toilettenpapier an. Die Aktion beschädigte eine Plastikfolie einer Trennwand und sorgte für erhebliche Rauchentwicklung.

Schüler und Lehrer bleiben unverletzt

Der Rauch alarmierte sowohl die Schüler als auch das Lehrerkollegium. Glücklicherweise bestand keine Gefahr für die Anwesenden, und ein Lehrer konnte die glimmende Rolle Toilettenpapier schnell löschen.

Eltern informiert

Die Eltern der beiden anwesenden Schüler wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.