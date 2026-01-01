Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
1.5 C
London
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwei 18-Jährige sterben durch Silvester-Böller in Bielefeld

DTS Nachrichtenagentur

In Bielefeld sind zwei 18-Jährige durch Silvester-Böller getötet worden.

Rettungswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die beiden Bielefelder brachten an unterschiedlichen Orten ihre selbstgebaute Pyrotechnik unkontrolliert “zur Umsetzung”, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. “Dabei erlitten Sie tödliche Gesichtsverletzungen.”

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lägen in beiden Fällen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Todesermittlungsverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet, so die Polizei.

