Zwei Betriebsunfälle in der Region

Zwei Betriebsunfälle gab es gestern bzw. vorgestern. In Hiltenfinen stürzte gestern ein Mann von der Leiter und in Mertingen erlitt vorgestern ein Mann starke Reizungen an den Augen beim Versprühen von Phasensäure.

Hiltenfingen – Sturz von der Leiter

Am gestrigen Mittwoch, 02.12.2020, wurde um 08.45 Uhr ein Bauarbeiter auf einer Baustelle im Gimpelweg in Hiltenfingen schwer verletzt. Möglicherweise aus Unachtsamkeit stürzte der 53-jährige Maurer etwa 2,5 Meter von der Leiter in die Tiefe und kam auf einen Betonboden zum Liegen. Ein Arbeitskollege bemerkte einen Aufprall und sah dann den zunächst Bewusstlosen. Noch vor Eintreffen des Notarztes kam der Mann wieder zu sich. Er wurde mit Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Nach aktuellen Informationen hat der 53-Jährige zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten.

Mertingen – Betriebsunfall Bereits am 01.12.2020 kam es in einem Milchverarbeitungsbetrieb in Mertingen zu einem Betriebsunfall. Ein Arbeiter reinigte in einer Höhe von drei Metern einen Edelstahlschacht, indem er mittels einer Handpumpe Phasensäure auf den Schacht sprühte. Zur gleichen Zeit ging ein weiterer Arbeiter der Firma unter dem Schacht durch. Die versprühte Phasensäure gelangte in dessen Augen, woraufhin der Mann starke Reizungen verspürte. Der Geschädigte wurde mit einer starken Reizung der Augen und einer Verminderung der Sehfähigkeit ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Phasensäure wird zum Entkalken verwendet und verursacht starke Reizungen.