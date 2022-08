Heute Nacht (26.08.2022) mussten die örtlichen Feuerwehren zu zwei Bränden in Holzheim (Kreis Dillingen) an landwirtschaftlichen Anwesen ausrücken.

Der erste Brand ereignete sich gegen 00.45 Uhr in Holzheim im Anwesen eines Aussiedlerhofes. Hier geriet eine landwirtschaftlich genutzte Halle binnen kürzester Zeit in Vollbrand. In der Halle waren neben Heu und Strohballen auch landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Der Brandschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen im oberen sechsstelligen Eurobereich bewegen, möglicherweise sogar noch höher. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus der Region verhindert werden.

Rund 30 Minuten später – gegen 01.15 Uhr – brannte im Nachbarort (Ellerbach) eine landwirtschaftlich genutzte Halle im Anwesen eines Reiterhofs. Hier gerieten eingelagerte Heuballen in Brand, landwirtschaftliche Maschinen waren hier nicht untergebracht. Der Schaden hier beläuft sich ersten Erhebungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag oder höher, nachdem hier auch eine Fotovoltaik Anlage abrannte. Auch hier konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden.

In beiden Fällen kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

Die Brandfahnder der Kripo Dillingen sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand gehen die Brandermittler am ehesten von Brandstiftung in beiden Fällen aus. Weitergehende Angaben können aktuell allerdings noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter 09071/56-0.