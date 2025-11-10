“Zwei Deutsche wegen Betrugs mit Gold und Schmuck in Neu-Ulm festgenommen”

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm führt derzeit unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige durch. Gegen die beiden Deutschen im Alter von 22 und 16 Jahren wird wegen Betrugs ermittelt.

Geschickte Täuschungsmanöver

Die Verdächtigen sollen Schmuck, Uhren, Münzen, Goldzähne und andere Wertgegenstände mit betrügerischen Methoden erlangt haben. Durch falsche Angaben über den Wert der Gegenstände täuschten sie gutgläubige Verkäufer. Die beiden kauften die hochwertigen Objekte als angeblich minderwertige Ware weit unter dem tatsächlichen Marktwert.

Lockanzeige und falsche Versprechungen

Über eine Zeitungsanzeige lockten die Tatverdächtigen ihre Opfer. Sie gaben an, Pelze, Porzellan, Teppiche und Antiquitäten zu Höchstpreisen ankaufen zu wollen. Nach dem telefonischen Erstkontakt legten die Verdächtigen bei Besichtigungen der Waren sogar verhältnismäßig gute Angebote vor. Doch forderten sie darüber hinaus Schmuck, Gold oder Uhren, angeblich als Pfand für die andere Ware. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugten sie die Verkäufer vom vermeintlich niedrigen Wert der wertvollen Stücke.

Sicherstellung und Polizeiwarnung

Im Rahmen einer Kontrolle stellte die Polizei diverse Wertgegenstände wie Goldketten, Goldzähne und Ringe bei den Tatverdächtigen sicher. Die genaue Herkunft der Objekte ist teilweise noch unklar.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet Personen, die auf solche Anzeigen reagiert und wertvolle Gegenstände ohne Verkaufsabsicht vorgeführt haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. Es wird ausdrücklich vor unseriösen Zeitungsannoncen und Haustürgeschäften gewarnt.