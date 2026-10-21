Zwei Gravel-Bikes in Augsburgs Bäckergasse gestohlen

In der Augsburger Innenstadt sind zwei gesicherte Gravel-Bikes gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Fahrräder wurden zwischen Montag, 19. Oktober, 20 Uhr, und Dienstag, 20. Oktober, 8.30 Uhr, aus der Bäckergasse entwendet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter stahlen die an einem Fahrradständer abgestellten und jeweils mit einem Schloss gesicherten Räder.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Gravel-Bike der Marke Rose und ein weißes Modell von Cube. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Unbekannte stehlen zwei Cube-Fahrräder in Augsburg

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord