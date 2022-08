Am 07.08.02022 gegen 04:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Sudetenstraße in Neugablonz zu einer Schlägerei mit mehreren stark betrunkenen Personen.

Der Grund, weshalb die zwei beteiligten Personengruppen in Streit gerieten, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Mehrere Personen wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Person musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Kaufbeuren ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung.

