Zwei Haftbefehle am Füssener Grenztunnel vollstreckt

Bei Kontrollen am Füssener Grenztunnel hat die Bundespolizei am Samstag innerhalb von knapp zwei Stunden einen 35-jährigen Rumänen und einen 33-jährigen Italiener festgenommen. Beide Männer kamen in die Justizvollzugsanstalt Kempten.

Gegen Mittag stoppten Kemptener Bundespolizisten an der Kontrollstelle an der Bundesautobahn 7 einen Pkw mit rumänischer Zulassung. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten sie fest, dass gegen ihn seit April ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorlag.

Der 35-Jährige war bereits im vergangenen Sommer wegen Unterschlagung verurteilt worden. Weil er die geforderte Geldstrafe von rund 1.600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er noch am selben Nachmittag zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht.

Europäischer Haftbefehl gegen italienischen Fahrer

Rund zwei Stunden später kontrollierten die Bundespolizisten einen italienischen Transporterfahrer. Bei der Fahndungsüberprüfung des 33-Jährigen stießen sie auf einen Europäischen Haftbefehl der italienischen Justiz, der vor etwa eineinhalb Jahren zur Anordnung von Untersuchungshaft erlassen worden war.

Dem Mann wird vorgeworfen, sich im Jahr 2021 an einer kriminellen Vereinigung sowie an Drogengeschäften als Zwischenhändler beteiligt zu haben. Die Beamten führten ihn am Sonntagvormittag, 18. Oktober, beim Amtsgericht Kempten vor. Anschließend wurde auch er in die Justizvollzugsanstalt Kempten eingeliefert.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.