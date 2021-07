Zwei junge Männer schlagen Mann am Bürgerhaus Senden mit Holzstange krankenhausreif

Am 01.07.2021 gegen ca. 19:30 Uhr kam es in der Haydnstraße an der Unterführung bei der Einfahrt zur Tiefgarage ins Bürgerhaus Senden zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Den ersten Ermittlungen nach schlugen zwei bislang unbekannte männliche Täter mit einem Holzstock auf einen 37-jährigen Mann ein. Die zwei Täter können einer siebenköpfigen Personengruppe, welche aus Heranwachsenden im Alter zwischen 18 – 20 Jahre alt besteht, zugeordnet werden. Der 37-Jährige erlitt durch die Schläge eine Nasenbeinfraktur, eine Platzwunde über dem linken Auge sowie diverse Gesichtsprellungen. Aufgrund der Verletzungen musste eine Behandlung im Krankenhaus erfolgen. Die Polizei Senden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht daher Zeugen welche gebeten werden, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer: 07307/ 91000 – 0 bei der Polizei Senden zu melden.

