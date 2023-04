Zwei Leistungsträger und Publikumslieblinge bleiben beim ESV Kaufbeuren

Auf der Saisonabschlussfeier des ESV Kaufbeuren am Freitagabend konnte ESVK-Geschäftsführer Michale Kreitl zwei weitere Personalien für die Saison 2023/2024 verkünden. Mit Jere Laaksonen und Max Oswald bleiben dem ESVK zwei Spielertypen erhalten, die von den Joker Fans auch aufgrund ihrer Spielweise in einem sehr hohen Maße geschätzt werden.

Jere Laaksonen geht in der kommenden Spielzeit in seine bereits sechste Spielzeit im Trikot des ESV Kaufbeuren. In der abgelaufenen Saison kam der Deutsch-Finne als Mittelstürmer der dritten Formation auf zehn Tore und sieben Torvorlagen in 52 Spielen.

Max Oswald hat mir seinen erst 22 Jahren nun auch schon seine dritte volle Spielzeit in der DEL2 absolviert und hat in der Saison 2022/2023 mit 21 Scorerpunkten dazu auch seine bisher Punktbeste Spielzeit absolviert. Neben Scorerpunkten gibt es vom Kaufbeurer Eigengewächs dazu auch immer wieder den einen oder anderen krachenden, aber auch fairen Check zu sehen.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zu den beiden Vertragsverlängerungen: „Max Oswald und Jere Laaksonen sind zwei Spieler, die eine sehr hohe Identifikation mit dem ESVK und den Fans haben. Dazu sind sie auch beide zwei Spielertypen, die perfekt zu unserer Art Eishockey zu spielen passen und auf beiden Seiten des Eises hart arbeiten. Für uns stand es außer Frage, dass wir mit Jere Laaksonen und Max Oswald auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass dies nun auch der Fall ist.“