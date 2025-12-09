Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Zwei Mädchen aus Bamberger Klinikum vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwei Mädchen aus Bamberger Klinikum vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAMBERG. Zwei junge Mädchen, Selma Lesch (14) und Lea Frauenknecht (12), werden seit Dienstagmittag aus dem Klinikum Bamberg vermisst. Die Polizei Bamberg wendet sich mit einer dringenden Bitte an die Bevölkerung, um Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden zu erhalten.

Rätselhafter Verschwinden im Klinikum Bamberg

Die beiden Mädchen entfernten sich am Dienstag zur Mittagszeit aus dem Klinikum. Trotz umfassender Suchmaßnahmen durch die Polizei blieben die Bemühungen bisher erfolglos.

Mögliche Aufenthaltsorte: Erlangen Arkaden oder Nürnberger Hauptbahnhof

Ermittler vermuten, dass sich die Mädchen in Richtung der Erlangen Arkaden oder im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs, am Nelson-Mandela-Platz, aufhalten könnten. Zeugen, die die Mädchen gesehen haben oder Kontakt zu ihnen hatten, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dringende Bitte um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ist unter der Telefonnummer 0951/91290 erreichbar. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Bamberg geführt.

Beschreibung der vermissten Mädchen:

Selma Lesch
– 14 Jahre alt
– Sehr groß
– Lange schwarze Haare
– Trägt überwiegend schwarze und dunkel-lila Kleidung

Lea Frauenknecht
– 12 Jahre alt
– Eher klein
– Blondes Haar mit roten Strähnen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...

Neueste Artikel