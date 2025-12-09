Zwei Mädchen aus Bamberger Klinikum vermisst: Polizei bittet um Hinweise

BAMBERG. Zwei junge Mädchen, Selma Lesch (14) und Lea Frauenknecht (12), werden seit Dienstagmittag aus dem Klinikum Bamberg vermisst. Die Polizei Bamberg wendet sich mit einer dringenden Bitte an die Bevölkerung, um Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden zu erhalten.

Rätselhafter Verschwinden im Klinikum Bamberg

Die beiden Mädchen entfernten sich am Dienstag zur Mittagszeit aus dem Klinikum. Trotz umfassender Suchmaßnahmen durch die Polizei blieben die Bemühungen bisher erfolglos.

Mögliche Aufenthaltsorte: Erlangen Arkaden oder Nürnberger Hauptbahnhof

Ermittler vermuten, dass sich die Mädchen in Richtung der Erlangen Arkaden oder im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs, am Nelson-Mandela-Platz, aufhalten könnten. Zeugen, die die Mädchen gesehen haben oder Kontakt zu ihnen hatten, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dringende Bitte um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ist unter der Telefonnummer 0951/91290 erreichbar. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Bamberg geführt.

Beschreibung der vermissten Mädchen:

Selma Lesch

– 14 Jahre alt

– Sehr groß

– Lange schwarze Haare

– Trägt überwiegend schwarze und dunkel-lila Kleidung

Lea Frauenknecht

– 12 Jahre alt

– Eher klein

– Blondes Haar mit roten Strähnen