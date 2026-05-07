Zwei Mädchen in Augsburg von 74-Jährigem unsittlich berührt – Polizei sucht Zeugen

Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 1. Mai 2026, gegen 15:15 Uhr in Oberhausen. Zwei junge Mädchen im Alter von 10 und 7 Jahren wurden auf einem Spielplatz am Nordendorfer Weg und in der Umgebung der Wertach von einem 74-jährigen Mann belästigt.

Ermittlungen gegen Tatverdächtigen eingeleitet

Nachdem die Kinder weglaufen und ihren Eltern Bescheid geben konnten, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Der verdächtige Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern von der Kriminalpolizei Augsburg untersucht.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo Augsburg nach einem unbekannten Zeugen. Dieser Zeuge soll die beiden Mädchen mit dem Tatverdächtigen gegen 15:15 Uhr am Wertachufer angesprochen und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt haben. Der Zeuge oder andere Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder der nächstgelegenen Polizeistelle zu melden.