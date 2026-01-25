Zwei Männer bei Graffiti-Aktion an Nürnberger U-Bahn auf frischer Tat gefasst







In der Nacht zu Sonntag, dem 25. Januar 2026, wurden zwei Männer beim Besprühen eines U-Bahn-Zugs im Nürnberger Süden auf frischer Tat ertappt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte die Beschuldigten unmittelbar festnehmen.

Polizei fasst Täter nach Zeugenhinweis

Gegen 00:50 Uhr alarmierte die VAG die Polizei über zwei Personen an der U-Bahn-Anlage Messe, die offensichtlich einen auf der Abstellanlage stehenden Zug besprühten. Nach ihrem Vandalismus flüchteten die Männer über die Otto-Bärenreuther Straße in Richtung Neuselsbrunn.

Erfolgreiche Fahndung führt zur Festnahme

Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden polnischen Tatverdächtigen im Alter von 26 und 34 Jahren festgenommen werden. Da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Zudem erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine DNA-Entnahme. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

Erstellt durch: Janine Mendel