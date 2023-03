Zwei Männer flüchten nach Tabakwaren-Diebstahl aus Tankstelle in Augsburg-Pfersee – Einer wird erwischt

Am gestrigen Montagabend (27.03.2023) stahlen zwei 21- und 29-jährige Männer mehrere Tabakwaren aus einer Tankstelle in der Holzbachstraße.

Die beiden Männer betraten gegen 22.45 Uhr die Tankstelle. Sie nahmen mehrere Tabakwaren aus dem Regal und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen. Polizeibeamte stellten den 29-jährigen Tatverdächtigen wenig später im Rahmen der Fahndung im Nahbereich fest. Das Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich fanden die Beamten ebenfalls auf.

Beide Tatverdächtigen konnten anhand der Überwachungskameras identifiziert werden. Der 21-jährige Tatverdächtige ist aktuell noch flüchtig.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der daraufhin Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Es ergaben sich nämlich zwischenzeitlich Anhaltspunkte, dass der Mann in der Vergangenheit mehrfach Diebstähle begangen hat. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

