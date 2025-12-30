Newsletter
Zwei Männer nach Raubüberfall auf Obdachlosen in Nürnberger Innenstadt festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Montagmittag in der Nürnberger Innenstadt: Zwei Männer beraubten einen 66-jährigen obdachlosen Mann. Nun hat die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gestellt, und die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls.

Raubüberfall in der Krebsgasse

Der Überfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr, als der Obdachlose in der Krebsgasse auf dem Boden saß. Plötzlich traten zwei unbekannte Männer auf ihn zu und forderten Geld. Einer der Männer bedrohte den 66-Jährigen mit einem Schlagstock, während der andere Bargeld aus seiner Jackentasche sowie Spendengeld, das am Boden lag, an sich nahm.

Flucht und Festnahme der Verdächtigen

Nach der Tat flüchteten die Täter in ein Geschäft in der Breiten Gasse. Der obdachlose Mann verfolgte die Räuber und verlangte dort sein Geld zurück, woraufhin die beiden Männer erneut flohen. Eine Frau, die den Vorfall beobachtete, alarmierte die Polizei. Dank ihrer schnellen Reaktion konnte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Tatverdächtige und Ermittlungen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Deutsche im Alter von 18 und 24 Jahren. Beide Verdächtige werden heute der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der obdachlose Mann, rumänischer Staatsbürger, blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Ermittlungen wegen schweren Raubes hat das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, insbesondere Passanten, die zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Krebsgasse den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

