Zwei Marokkaner nach Raub am Bamberger Bahnhof in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Zwei Marokkaner nach Raub am Bamberger Bahnhof in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAMBERG. Nach einer Reihe von Diebstählen und einem Raub am vergangenen Wochenende wurden zwei Tatverdächtige in Bamberg festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Diebstahl und Raub in der Nähe des Bamberger Bahnhofs

Zwei marokkanische Männer im Alter von 22 und 27 Jahren sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Mobiltelefon eines 24-Jährigen gestohlen haben. Kurz darauf nahmen sie gewaltsam das Mobiltelefon eines 29-Jährigen vor einer Diskothek in der Ludwigstraße nahe dem Bahnhof an sich. Zeugenbeschreibungen und Videoaufnahmen führten die Ermittler der Bamberger Kriminalpolizei schnell auf die Spur der Verdächtigen.

Wohnungsdurchsuchung führt zu entscheidenden Beweisen

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Beamte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg die Wohnungen der beiden Männer. Dabei fanden sie die gestohlenen Mobiltelefone, was den Tatverdacht zusätzlich bestätigte. Aufgrund dieser Beweise wurden die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Untersuchungshaft und Zeugenaufruf

Am Dienstag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen die beiden Männer verhängt. Sie befinden sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Zur vollständigen Aufklärung des Raubüberfalls vor der Diskothek bittet die Kripo Bamberg um Hinweise von Personen, die am Sonntag gegen 2 Uhr den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegengenommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

