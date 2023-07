Zwei Meisterspieler verlassen die Ulmer Basketballer

Fedor Zugic und Sagaba Konate werden nach der Sommerpause nicht an den OrangeCampus zurückkehren. Bei beiden Spielern hat der Klub von seiner Ausstiegsoption Gebrauch gemacht.

ratiopharm ulm trennt sich von Center Sagaba Konate und Flügelspieler Fedor Zugic. Dieser Schritt fiel allen Beteiligten gerade auch deshalb besonders schwer, weil sich beide Spieler in der abgelaufenen Meistersaison bedingungslos in den Dienst der Mannschaft gestellt hatten. Bei Konate gründet die Entscheidung auf ein geändertes Anforderungsprofil für seine Position, für Zugic stehen künftig nicht mehr ausreichend Spielanteile zur Verfügung.

Das Top-Talent aus Montenegro

Vor zwei Jahren war Fedor Zugic mit gerade Mal 17 Jahren von Podgorica an die Donau gewechselt, um sich am OrangeCampus auf europäischem Niveau weiterzuentwickeln. Fedor sorgte zuletzt, insbesondere in den Finalspielen gegen Bonn, für wichtige Entlastung von der Bank. In der Hauptrunde hatten immer wieder Verletzungen und Krankheiten das Top-Talent aus Montenegro zurückgeworfen. Deshalb konnte der 19-Jährige nur phasenweise seine Klasse unter Beweis stellen: 25 Punkte gegen Hamburg markierten seinen Saisonbestwert, im Eurocup erzielte er gegen Venedig 18 und gegen den slowenischen Meister Ljubljana sogar 21 Zähler. Konstanz ist in einem so jungen Alter nicht zu erwarten, somit ist die Trennung keine Entscheidung gegen den Montenegriner, sondern eine für Pacome Dadiet.

Der 17-jährige Franzose war Mitte der Saison von Paris Basketball an den OrangeCampus gewechselt und soll in die Rotation von ratiopharm ulm eingebaut werden. Dafür werden Spielminuten benötigt, die Fedor dann gefehlt hätten. Für eine optimale Weiterentwicklung benötigt er allerdings eine größere Rolle, die ihm ratiopharm ulm nun leider nicht bieten kann, hierzu Sportdirektor Thorsten Leibenath: „Wir haben uns alle von Fedors Potenzial und Talent überzeugen können. Gleichzeitig war es bereits in der abgelaufenen Spielzeit in unserer tief besetzten Mannschaft schwierig, ihm die Spielzeit zu gewähren, die ein Spieler mit seinen Ansprüchen benötigt. Nun ist es abzusehen, dass sich seine Situation durch die Hinzunahme von Pacome Dadiet nicht substanziell verbessern wird. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Fedor zu beenden. Gleichzeitig bedanken wir uns für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute im neuen Verein, drücken ihm die Daumen und freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen.“

Der Musterathlet aus Mali

Sagaba Konate war im letzten Sommer zu ratiopharm ulm gestoßen, erlitt allerdings früh in der Saison eine schwere Verletzung, die ihn nahezu die ganze Hauptrunde außer Gefecht gesetzt hat. Kurz vor den Playoffs war der 2,03 m Koloss dann wieder voll einsatzfähig – allerdings ergab ein Wechsel auf den Ausländerpositionen zu diesem Zeitpunkt absolut keinen Sinn. So konnte Sagaba zwar unter voller Belastung komplett trainieren, kam aber in den Spielen nicht mehr zum Einsatz. Er wäre allerdings jederzeit dazu bereit gewesen, wenn einer der Innenspieler ausgefallen wäre. Sagaba Konate hat sich während der ganzen, für ihn sehr schwierigen Zeit vorbildlich verhalten und war damit ein wichtiger Baustein des historischen Titelgewinns: die überragende Teamchemie war ein zentraler Faktor für den Siegeszug von ratiopharm ulm durch die Playoffs.

Bei allen Spielen feuerte Sagaba von der Bank aus immer wieder seine Mitspieler an und half mit, sie zu den Leistungen zu pushen, die den Ulmern am Ende den Titel beschert haben, Sportdirektor Thorsten Leibenath: „Sagaba hat sich jederzeit als vorbildlicher Sportsmann präsentiert, obwohl ihn enormes Pech über die ganze Saison begleitet hat. Mit seinen beiden Verletzungen war er recht früh komplett raus, kam dann zwar schneller zurück, als es alle erwartet hatten, – aber mit einem Bruno Caboclo vor sich bekam er nicht noch mal die Möglichkeit, sich bei uns auszuzeichnen. Für die kommende Saison glauben wir, ein etwas anderes Spielerprofil zu benötigen, sodass wir schweren Herzens von der Ausstiegsoption Gebrauch machen mussten.“ Neben Nico Bretzel wird für ratiopharm ulm ein Innenspieler gesucht, der das Spiel breiter macht. Sagabas Stärken liegen allerdings direkt in der Zone, wo der Musterathlet auch nur sehr schwer zu stoppen ist.