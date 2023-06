Zwei Motorradfahrer bei Unfall auf der B308 bei Sigmarszell verletzt

Am Sonntagmorgen kam es im sogenannten „Rohrach“ auf der B308 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zweier Motorradfahrer, welche beide hintereinander in Fahrtrichtung Scheidegg unterwegs waren.

Der Unfall ereignete sich, als eine 25-jährige Kradfahrerin in einer Kehre aufgrund zu geringen Abstands auf das vor ihr befindliche Motorrad eines 27-Jährigen auffuhr. In der Folge kamen beide Motorradfahrer von der Straße ab und prallten auf eine Baumreihe neben der Straße. Während die Verursacherin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und einen Totalschaden an ihrem Motorrad erlitt, wurde der vorausfahrende Kradfahrer mit einem Verdacht auf eine Wirbelverletzung schwer verletzt ebenso ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand an beiden Motorrädern ein Gesamtschaden von über 11.000 Euro. Zur Aufklärung des Verkehrsunfalls trägt möglicherweise auch eine GoPro-Kamera bei, welche am Motorrad des Vorausfahrenden befestigt war und den Unfall aufzeichnete. Bezüglich einer polizeilichen Auswertung zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde diese im Anschluss sichergestellt.

