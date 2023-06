Zwei Neuzugänge zum Trainingsauftakt für den TSV Rain

Nach knapp drei Wochen Pause seit dem letzten Ligaspiel und dem Abstieg aus der Regionalliga hat der TSV Rain am 15. Juni unter der Leitung seines neuen Cheftrainers Tjark Dannemann die Vorbereitung für die kommende Saison in der Bayernliga Süd aufgenommen.

Tjark Dannemann, der zuvor als Trainer der U23 der Blumenstädter tätig war, wurde kürzlich zum Cheftrainer der Ersten Mannschaft befördert und hat nun die volle Verantwortung für die sportliche Leitung des Teams. Ihm zur Seite stehen die spielenden Co-Trainer Marco Luburic und Jannik Schuster. Das Trainerteam will in der Vorbereitung den Fokus auf Fitness, Taktik und Teambuilding legen, um eine schlagkräftige Mannschaft für die Bayernliga Süd zu formen, die den Klassenerhalt erreicht. Der neue Sportliche Leiter, Jürgen Meissner, wird bei der Kaderzusammenstellung und im Verlauf der Saison mit seiner Erfahrung und fußballerischem Fachwissen der Mannschaft zur Seite stehen.

In den kommenden Wochen stehen zahlreiche Testspiele und Trainingseinheiten auf dem Programm, damit sich die Mannschaft optimal auf die bevorstehenden Aufgaben einstellen kann.

Testspiele:

Freitag, 23.06., 19:00 Uhr in Feldheim: TSV Rain – TSV Aindling

Sonntag, 02.07., 15:00 Uhr in Wemding: TSV Rain – SC Aufkirchen

Freitag, 07.07., 19:00 Uhr in Donauwörth: SV Wörnitzstein-Berg – TSV Rain

Änderungen sind jederzeit möglich!

Der Bayerische Fußballverband gibt die Ligazusammenstellung der Bayernliga Süd 2023/24 wie folgt bekannt:

TSV Landsberg, TSV Kottern, SV Kirchanschöring, TSV Schwaben Augsburg, TSV 1860 München II, FC Gundelfingen, FC Ismaning, FC Deisenhofen, SV Erlbach, TSV Dachau, TSV Nördlingen, Türkspor Augsburg, VfR Garching, 1. FC Sonthofen (Aufsteiger), Kirchheimer SC (Aufsteiger), FC Pipinsried (Absteiger), SV Heimstetten (Absteiger) TSV Rain (Absteiger).

Zwei weitere Neuzugänge für die Blumenstädter

Der Mittelfeldspieler Michael Senger konnte erfolgreich vom FC Ingolstadt 04 II verpflichtet werden. Mit seiner beeindruckenden Erfahrung von 80 Spielen in der Regionalliga für den FC Ingolstadt 04 II und den VfR Aalen, sowie weiteren 70 Einsätzen in der Bayernliga, ebenfalls für den FC Ingolstadt 04 II, bringt der 25-Jährige eine ausgezeichnete Spielpraxis mit. Zudem wurde er beim FC Ingolstadt 04 ausgebildet.

Torhüter Florian Rauh wechselt vom VfB Eichstätt an den Lech. Der 25-Jährige begann seine Fußballkarriere in der Jugend des FC Ingolstadt und stand anschließend sowohl für Grün-Weiß Ingolstadt als auch für den VfB Eichstätt zwischen den Pfosten.