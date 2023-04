Zwei Personen sterben bei tödlicher Karambolage nahe Lindau

Am Karfreitag ereignete sich nahe Lindau ein folgenschwerer Unfall. Zwei Personen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt.

Am Karfreitag geriet gegen 12:30 Uhr ein VW Beetle auf der B31 bei Rickatshofen (Lindau) aus noch ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr, es kam zu einer Karambolage mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Für zwei der drei Insassen des Pkws kam jede Hilfe zu spät, die beiden verstarben noch an der Unfallstelle. Der dritte, wie die beiden anderen Opfer aus Ungarn stammende Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die beiden Insassen des Wohnmobils wurden verletzt.

Die B31 wird noch längere Zeit gesperrt sein, da ein Gutachter die Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle unterstützt.