Zwei Täter nach Schockanruf in Kempten in Untersuchungshaft

Im März hatte ein Schockanrufer bei einer älteren Dame in Kempten reiche Beute gemacht. Zwei Täter konnten dingfest gemacht werden und sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Am 20.03.2023 kam es in Kempten zu einem Betrug mit einem hohen finanziellen Schaden. Unbekannte Täter gaben sich als vermeintliche Polizeibeamte und Staatsanwälte aus und erlangten so einen fünfstelligen Betrag.

Im Falle des Kemptener Vorfalls wurde am 21.03.2023, gegen 08:30 Uhr, die Kripo Kempten vom Bruder einer 83-jährigen Geschädigten über einen vollendeten Schockanruf informiert. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Geschädigte am Vortag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr mehrere Anrufe der unbekannten Täter erhalten hat. Diese gaben sich als Polizeibeamte/Staatsanwalt aus und teilten der Frau mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und in Folge dessen von der Polizei verhaftet wurde. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft wurde die Hinterlegung einer Kaution verlangt.

Nachdem die Geschädigte angab, kein Bargeld zu Hause zu haben, wurde sie von der Täterschaft dazu bewegt, ihren Schmuck zu übergeben. Es handelte sich dabei um Goldschmuck in noch nicht feststehender Anzahl und Art. Außerdem wurde eine nicht feststellbare Anzahl von Goldmünzen übergeben. Der Gesamtschaden dürfte sich nach grober Schätzung auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen.

Zwei Tage später wurde ein polnischer Pkw-Fahrer von der Polizei in Sachsen angehalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte eine Vielzahl von Schmuckstücken und Goldmünzen aufgefunden werden.

Durch weitere Ermittlungen wurde festgestellt, dass er diese bei einem Komplizen in einem Hotelzimmer in Nürnberg abgeholt hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers wurde weiterer Schmuck und Goldmünzen aufgefunden.

Da beide Personen die Herkunft der Gegenstände nicht erklären konnten und sie für Abholungen nach Schockanrufen im Raum Nürnberg und Oberfranken in Frage kamen wurden die beiden Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, welcher für beide Untersuchungshaft anordnete.

Zwischenzeitlich konnte durch die KPI Kempten ermittelt werden, dass der bei den Männern sichergestellte Schmuck sowie die Goldmünzen dem Opfer in Kempten zugeordnet werden kann.

