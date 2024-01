Zwei-Tore-Rückstand ausgeglichen – Augsburger Panther punkten gegen Mannheim

Die Augsburger Panther konnten gegen Mannheim einen Zwei-Tore-Rückstand ausgleichen. Am Ende reichte es nach einem 2:3 nach Penaltyschießen für einen Punkt.



Nach dem Auswärtssieg in Ingolstadt am Freitag wollten die Augsburger Panther am Sonntag im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion nachlegen. Gegen die aktuell als Achter weit hinter den eigenen Ansprüchen herfliegenden Adler Mannheim rechnete sich der AEV durchaus etwas aus.

Die Panther starteten gut, allerdings ohne dabei zwingend zu werden. Effektiver waren da die Gäste, die zurückhaltend starteten, aber doch in Führung gingen. Fischbuch verlängerte eine scharfe Hereingabe von Gaudet zum 0:1 (8.). In der Folge spielte Augsburg über weite Strecken in beiden Endzonen zu zögerlich, die Folge war der zweite Gegentreffer. Nachdem Mannheim eine gefühlte Ewigkeit die Scheibe vor AEV-Schlussmann Keller laufen lassen konnte, konnte erneut Fischbuch einen Nachschuss im Tornetz unterbringen (16.).

Traumtor zum Ausgleich

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren bemüht. Der große Unterhaltungswert fehlte allerdings noch ein paar Minuten, dann aber boten die Panther eine großartige Show. Kurz nach dem zweiten Powerbreak war es Panther-Oldie Trevelyan, der ein Zuspiel von Puempel zum Anschluss verwerten konnte (30.). Mit jetzt zehn Saisontreffern fehlen dem „treuen TJ“ noch drei Tore, um Club-Legende Moeser als Rekordtorschütze abzulösen. Nun war Leben auf den Rängen und im Spiel. Der AEV konnte dies für sich nützen. Nach einer Strafzeit wurde Esposito noch an der Türe der „Kühlbox“ von Oblinger auf die Reise geschickt, nach einer Drehung vor dem Tor von Tiefensee brachte dieser im Fallen die Scheibe zum heraneilenden Sacher. Augsburgs Verteidiger jagte den Puck zum umjubelten 2:2 in die Maschen. Ein Treffer der Marke Traumtor (34.). Weil auch Keller nun mit starken Aktionen glänzen konnte, wurden mit diesem inzwischen verdienten Unentschieden ein letztes Mal die Seiten getauscht.

Die Tore hatten den Augsburgern offensichtlich gutgetan, beide Mannschaften agierten im Schlussdrittel mit deutlich mehr Tempo und Zug zum Tor. Hatten die Gäste nach zwei Abschnitten noch deutlich mehr Torschüsse, so konnte die Kreutzer-Truppe auf den (vorentscheidenden) nächsten Treffer mussten die Fans im ausverkauften Stadion aber noch warten. Sowohl AEV-Angreifer Esposito, als auch Mannheims Gilmour trafen nur den Pfosten. Der Sieger musste in der Zusatzschicht gefunden werden. Weil Augsburg in der Verlängerung zwar trotz guter Gelegenheiten kein Treffer mehr gelingen sollte, sicherte Loibl den Adlern aus Mannheim den Zusatzpunkt.

Trotz des gewonnenen Zählers hat man auf Schlusslicht Iserlohn zwei Punkte verloren. Die Sauerländer gewannen überraschend 2:4 in Straubing. „Es sind fünf Teams, die um zwei Plätze spielen. Um den Rang zehn und den Abstiegsrang. Da wollen wir im Rennen um oben so lange wie möglich dabei bleiben. Dafür müssen wir weiterhin punkten“, so Augsburgs Trainer Christof Kreutzer nach dem Spiel.

AEV: Keller, Endras– Southorn, Welsh, Schüle, Rantakari, Renner– Volek, Collins, Mitchell, Karjalainen, Trevelyan, Soramies, Elias, Oblinger, Andersen, Puempel, Esposito, Hakulinen

Tore: 0:1 Fischbuch (Gaudet/Szwarz) 8., 0:2 Fischbuch (Murray/Joipakka) 16., 1:2 Trevelyan (Puempel/Sacher) 30., 2:2 Sacher (Esposito/Oblinger) 34., 2:3 Loibl (Penalty)

Schiedsrichter: Schukies, Ansons |Cepik, Koziol Strafzeiten: Augsburg – Mannheim

Zuschauer: 6179 (ausverkauft)