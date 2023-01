In einem richtig guten Auswärtsspiel führten die Augsburger Panther im Schlussabschnitt mit zwei Toren und standen am Ende doch nur mit einem Zähler da. In einem unnötigen Unterzahlspiel hatte der AEV den Ausgleich kassiert. In der Verlängerung verloren sie nicht nur das Spiel mit 4:5 bei der Düsseldorfer EG, sondern auch zwei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Was war das für ein großartiges Gefühl für die Augsburger Panther und ihren Anhang, als man am Mittwoch erstmals nach einer gefühlten Ewigkeit wieder mit einem Drei-Punkte-Sieg vom Eis konnte? An der Stelle, an der man in Frankfurt aufgehört hatte, wollte man am Freitag in Düsseldorf gleich weitermachen. Lange war der AEV auch auf einem guten Weg.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel gingen die Gäste durch einen Nachschuss von Saponari früh in Führung (6.). Während Augsburg noch die ein oder andere Chance liegen ließ, brauchte die DEG für zählbares noch etwas Anlauf. Kurz vor der ersten Pause markierte Gogulla allerdings das leistungsgerechte 1:1.

Panther gehen in Führung

Kurz nach der Pause konnte MacAuley das Team aus der NRW-Hauptstadt erstmals in Führung bringen, die LeBlanc nach einer tollen Zuspiel von Puempel schnell ausgleichen konnte (29.). Nachdem wenig später ein Warsofsky Schuss von einem Düsseldorfer abgefälscht den Weg ins Tornetz gefunden hatte, durften die Schwaben sogar mit einer Pausenführung zurück in die Kabinen.

Zurück auf dem Eis bauten die Rot-grün-weißen den Vorsprung sogar noch weiter aus. Kuffner hatte ein Zuspiel unhaltbar abgefälscht (42.). Lange hielt der Abstand allerdings nicht. Erneut war es MacAuley der mit einem platzierten Schuss den Anschluss herstellen konnte. Für die Panther hieß es nun zu kämpfen und möglichst keine Fehler zu machen. Einen solchen Schnitzer leistete sich allerdings Saponari.

Unnötige Unterzahl führt zum Ausgleich

Der AEV war nach einer Strafzeit gegen Sacher gerade erst wieder komplett, als sich der Angreifer ein unnötiges Foulspiel leistete. Düsseldorf sagte durch Eder Danke und der zwei Tore Vorsprung war dahin (49.). Weil Augsburgs Schlussmann Endras in den letzten zehn Minuten der Angriffswelle der Rot-gelben standhielt, ging es in die Verlängerung. MacAuley wurde nicht am Nachschuss gehindert und sorgte mit seinem dritten Treffer dafür, dass der Zusatzpunkt am Rhein bleibt. Die Augsburger Panther hatten nach einem guten Spiel zwar einen Punkt eingepackt, zwei weitere Zähler aber verloren.

Am Sonntag geht die „Hoffnung-stirbt-zuletzt“-Mission mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt (16:30 Uhr) in die nächste Runde.