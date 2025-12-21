Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwei Tote bei Frontalunfall auf Landstraße in Brandenburg

Von DTS Nachrichtenagentur

Auf der L79 in Brandenburg sind am Samstagnachmittag zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Ludwigsfelde und Wietstock ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Honda kollidiert, der mit drei Frauen im Alter von 84, 63 und 60 Jahren besetzt war.

Zwei Tote Bei Frontalunfall Auf Landstraße In BrandenburgNotarzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Trotz des schnellen Einsatzes von Ersthelfern und Rettungsdiensten verstarben zwei Insassinnen noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Kriminalpolizei untersucht. Die Feuerwehr sicherte und beleuchtete den Unfallort, zudem wurden ausgelaufene Schmier- und Kraftstoffe abgebunden. Ein Gutachter wurde zur Unfalluntersuchung hinzugezogen, und beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abtransportiert. Die Vollsperrung der L79 dauerte fast sechs Stunden.

