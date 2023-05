Zwei Traumtore: 1:1 im Duell der Giganten zwischen Real und City

Alles drin für das Rückspiel: Im Duell der Giganten haben sich Real Madrid und Manchester City im Halbfinal-Hinspiel der Champions League 1:1 (1:0) getrennt. Vinicius Junior und Kevin De Bruyne besorgten jeweils per Distanzschuss aus 20 Metern zentraler Position die Tore im Estadio Santiago Bernabeu. Das Rückspiel findet am 17. Mai in Manchester statt.