Zwei Verletzte | Augsburger Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß nahe Weillach

Ein 20-jähriger junger Mann aus dem Gemeidebereich Aresing befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Auto die Kreisstraße ND 5 zwischen Autenzell in Richtung Weillach im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Auf Höhe Hardt geriet er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärten Gründen immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er dann mit einem entgegenkommenden Wagen einer 39-Jährigen aus dem Raum Augsburg, indem er mit seiner Fahrzeugfront in die linke Seite des anderen Autos fuhr. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge jeweils nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto des Unfallverursachers streifte neben der Fahrbahn einen Baum und kam zum Stehen. Er konnte selbst aussteigen.

Die 39-Jährige hingegen überschlug sich, streifte dann auch einen Baum und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die ND5 musste vorübergehend durch die Feuerwehr gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Aresing, Weilach und Schiltberg waren vor Ort.