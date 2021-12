Zwei Verletzte bei schwerem Frontalzusammenstoß in Kempten

Am Donnerstag, 09.12.2021 gegen 17:00 Uhr kam es auf der Kaufbeurer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Leubas unterwegs und verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kollidierte diese frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Unfalls war die Kaufbeurer Straße in Richtung Berliner Platz für ca. zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Bleicherstraße umgeleitet. An den Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 14.000,00 € geschätzt.

